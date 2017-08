'डिहाइड्रेशन' के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हुए दिलीप कुमार, हालत में आया सुधार

मुंबई।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के फैंस के लिए यह खबर थोड़ी राहत देने वाली है। आपको बता दें कि दिलीप कुमार को बुधवार दोपहर डिहाइड्रेशन के चलते मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले ऐसी खबरें आई थीं कि उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिलीप कुमार लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए है लेकिन अब कोई चिंताजनक बात नहीं है, स्थिति सामान्य है।



'मिस्टर कबाड़ी' में एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे ओम पुरी,जानें कब रिलीज होगी आखिरी फिल्म

उन्हें डिहाइड्रेशन और यूरिनरी प्रॉब्लम के चलते एडमिट करवाया गया है। उनके कुछ सामान्य टेस्ट्स भी हुए है। डॉक्टर्स जल्द ही उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करने वाले हैं। 94 साल के एक्टर दिलीप कुमार का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पार्कर ने बताया की हालत में इस समय सुधार है। फिलहाल उन्हें निगरानी में रखा गया है। अभिनेता हाल के वर्षो में वृद्धावस्था के कारण बीमारियों से जूझ रहे हैं। अस्पताल में उनकी पत्नी सायरा बानो और कुछ रिश्तेदार उनके साथ हैं।

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि दिलीप कुमार की तबियत बिगड़ी हो, इससे पहले दिसंबर महीने में दिलीप कुमार को लीलावती अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। तब उनके दाहिने पैर में दर्द और सूजन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार की भतीजी और एक्ट्रेस सायशा की मां शाहीन ने भी ट्वीट कर उनकी तबीयत की जानकारी दी। उन्होंने शाम को अपने परिवार वालों के साथ डिनर भी किया।

Yusuf uncle is at Lilavati hospital Mumbai he will be well soon.Thank you for all the care and wishes.#DilipKumar pic.twitter.com/5hzUZGGdkU