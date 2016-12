रईस का गाना 'लैला ओ लैला' का टीजर आउट, देखें सनी लियोनी की दिलकश अदाएं

मुंबई

बॉलीवुड शाहरुख खान की फिल्म ‘रईस’ का गाना ‘लैला मैं लैला’ का टीजर आउट कर दिया गया है। गाने में सनी लियोनी अपनी दिलकश अदाएं दिखाती हुई नजर आ रहीं हैं। यह गाना 21 दिसंबर को रिलीज होगा लेकिन उससे पहले आज गाने का टीजर रिलीज किया गया है।

Proud to be part of Laila Main Laila @RaeesTheFilm.Journey has just begun. #Aa Rahi Hoon! @IAmSRK @ritesh_sid @rahuldholakia @FarOutAkhtar pic.twitter.com/YEJabBy5QB