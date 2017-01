अक्षय कुमार के जय हिन्द बोलने पर KRK ने उठाए सवाल, कहा-उन्हें कहना चाहिए जय कनाडा

मुंबर्इ।

अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में बेंगलुरू में महिलाआें के साथ बदसलूकी के बाद एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में अक्षय ने एेसी घटनाआें की निंदा की थी। वीडियो के आखिर में उन्होंने जय हिंद कहा था। हालांकि अब कमाल आर खान ने इसे लेकर सवाल उठाया है।





एक मीडिया रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए केआरके ने अक्षय से कहा है कि जब वे भारतीय नागरिक ही नहीं हैं तो फिर क्यों जय हिंद बोलते हैं? कमाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने पूछा कि क्या वे इसका मतलब जानते हैं? इसके बाद केआरके ने अक्षय की कनाडा की नागरिकता को लेकर एक के बाद एक सवाल उठाते हुए ट्वीट किए।





केआरके ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें अक्षय कुमार से कोर्इ दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी नागरिकता बदल ली है क्योंकि उन्हें इंडिया पसंद नहीं है तब उन्हें कहना चाहिए जय कनाडा।





I don't have any problem with Akshay Kumar, if he has changed his citizenship coz he doesn't like India but then he should say Jai Canada