किस सुपरस्टार के बच्चे इस अंदाज में पहुंचे एयरपोर्ट, पहचानिए?

मुंबई

ऊपर दी गई तस्वीर देख कर आप डरे तो नहीं होंगे मगर, हैडलाइन पढ़कर सोच रहे होंगे कि आखिर ये तीन शख्स़ है कौन? भूतों का मास्क पहने ये तीन लोग बॉलीवुड के सुपरस्टार के बच्चे हैं।













ये बच्चे अपने पापा को लेने एअरपोर्ट पहुंचे और वो भी इस तरह! चलिए आपको एक और हिंट दिया जाए इनके सुपरस्टार पापा हैदराबाद से एक बहुत बड़ी उपाधि लेकर लौंटें हैं। अगर, आप अब तक नहीं पहचान पाए तो शायद आप बॉलीवुड के फैन नहीं है!









चलिए आपको बता देतें हैं कि ये तीनों शैतान कौन हैं! ये है किंग खान शाहरुख़ खान के बच्चे, सुहाना खान, आर्यन खान और छोटे शैतान अबराम खान! शाहरुख़ ने खुद यह तस्वीर अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की और लिखा, "My beautiful children without the mask they wear at the airports."

My beautiful children without the masks they wear at the airports. pic.twitter.com/F0LAfswoxP — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 27, 2016









खैर, आपको बता दें कि शाहरुख़ को हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इस बड़ी उपाधि को लेकर शाहरुख़ कल मुंबई लौटें और यहाँ उनका स्वागत किया इन नन्हें भूतों ने!