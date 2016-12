सैफ-करीना ने 'तैमूर' रखा बेटे का नाम, मशहूर लेखक तारिक फतेह सहित लोगों ने की जमकर आलोचना

मुंबर्इ।

अभिनेत्री करीना कपूर ने मंगलवार सुबह मुंबर्इ के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। सैफ अली खान आैर करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। पहले ये चर्चाएं थीं कि वे अपने बेटे का नाम सैफीना रखने वाले हैं। हालांकि सैफ आैर करीना के फैंस को ये नाम पसंद नहीं आया है। कर्इ लोगों ने तैमूर नाम रखने को लेकर दोनों की काफी आलोचना की है।





कर्इ लोगों का कहना है कि करीना आैर सैफ के बेटे का ये नाम उन्हें पसंद नहीं आया है क्योंकि एक आम भारतीय तैमूर को एक क्रूर शासक मानता है आैर उसने भारतीयों पर जुल्म ढहाया था।





I can't imagine #KareenaKapoor having a son named Taimur — Urvashi (@glimmer318) December 20, 2016





साथ ही लोगों का कहना है कि तैमूर का नाम प्यार से नहीं लिया जा सकता है।

Taimur?? That's actually a common name in Pakistan! #TaimurAliKhan — Fari (@Fariikina) December 20, 2016













इसके साथ ही पाकिस्तानी मूल के कनाडार्इ नागरिक आैर लेखक तारिक फतेह ने भी तैमूर नाम लिखने के लिए सैफ आैर करीना की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि या तो आप अनपढ़ हैं या फिर आप अभिमानी हैं।

हालांकि सैफ करीना के बेटे को बधाइयां देने वाले भी कम नहीं हैं। कर्इ नामचीन हस्तियों ने सैफ-करीना को बधार्इ दी है।





My Bebo had a baby boy!!!!!!! Am so so happy!!!!!!! #TaimurAliKhan ❤️❤️❤️❤️❤️ — Karan Johar (@karanjohar) December 20, 2016









Congratulations to #KareenaKapoor and #SaifAliKhan for becoming super parents! Enjoy this new chapter! #TaimurAliKhan — Monica Bedi (@MeMonicaBedi) December 20, 2016





Saif and Kareena blessed with a baby boy on 20 Dec... Name him Taimur Ali Khan Pataudi. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 20, 2016





हम आपको बता दें कि तैमूर लंग सन 1369 र्इस्वी में समरकंद का शासक बना था। 1336 में उज्बेकिस्तान के शाहरिसब्ज में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। तैमूर को खूंखार लुटेरा समझा जाता है। भारत में मुगल शासन की नींव डालने वाला बाबर, तैमूर का ही वंशज था। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि वो लूटपाट के दौरान लोगों को क्रूरता से मारता था आैर फिर उनकी खोपड़ियों का ढेर लगा देता था।