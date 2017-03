अब इस एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक 'ड्राइव' पर जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत

फिल्म 'एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी' के बाद से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए फिल्मों की लाइन लग गई है। अब सुशांत सिंह जल्द ही जैकलीन के साथ फिल्म ड्राइव में एक साथ काम करते नजर आएंगे।

The FRANCHISE FUN begins....DRIVE directed by @Tarunmansukhani starring @itsSSR and @Asli_Jacqueline starts today!!The first of the series! pic.twitter.com/QLnZhTVNSx