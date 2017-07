....तो इसलिए मांगनी पड़ी करण जौहर,वरुण धवन और सैफ अली खान को कंगना रनौैत से माफी

मुंबई।

आईफा अवॉर्ड 2017 के बाद से नेपोटिज्म बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूयाॅर्क में आईफा अवार्ड्स के दौरान परिवारवाद (नेपोटिज्म) विवाद को बढ़ावा देने वाले बयान के कारण फिल्मकार करण जौहर, अभिनेता वरुण धवन और सैफ अली खान सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। ट्विटर से जुड़े लोगों ने इसे निराशाजनक बताया और उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया है। दरअसल अवॉर्ड शो के दौरान तीनों ने नेपोटिज्म (वंशवाद) वाले मुद्दे को लेकर एक एक्ट किया था। इसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कंगना पर कटाक्ष किया था।

गौरतलब है कि फिल्म 'क्वीन' की अभिनेत्री कंगना ने उनके (करण) चैट शो 'कॉफी विद करण' में उन्हें परिवारवाद (नेपोटिज्म) को बढ़ावा देने वाला कहा था। इस मामले पर आईफा शो के मेजबान करण और सैफ ने इस विवादित मुद्दे को उछालने में कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कंगना का मजाक उड़ाया जा रहा है। आईफा में किया गया यह मजाक वरुण, सैफ और करन को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर यह मजाक वायरल होते ही लोगों ने तीनों पर ट्रॉल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ही तीनों ने कंगना से माफी मांग के विवाद को खत्म करने की कोशिश की है।

बात को बढ़ती देखकर इस बात पर गौर करते हुए पहले वरुण धवन ने ट्वीट कर कंगना से माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट किया, 'मेरी हरकत से किसी को भी दुख पहुंचा मैं उसके लिए माफी चाहता हूं।' इसके बाद सैफ अली खान ने कंगना को मैसेज कर उनसे माफी मांगी है। सैफ ने बताया कि नेपोटिज्म मामले पर हद से ज्यादा बातचीत हो चुकी है, इसलिए नेपोटिज्म में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वो कंगना रनौत के ख्याल से इत्तेफाक रखते हैं और इसी वजह से मैसेज पर उन्होंने कंगना से बात की और माफी मांगी। कंगना ने भी उनकी बात को समझा है। सैफ का ये भी कहना है कि करण जौहर और कंगना के बीच जो भी विवाद है वो उनका निजी मामला है, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो इस मजाक का हिस्सा बने। ये सब पहले से स्क्रिप्ट में था, कंगना से मैसेज पर बात करने के अलावा सैफ ने अब तक ना करण जौहर और ना वरुण धवन से कोई बात की। अंजाने में किए गए मजाक से सैफ आहत हैं।

I express my apology and regret .. I am extremely sorry if I have offended or hurt anyone with that act..