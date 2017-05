बनारस के घाट पर 'क्वीन' कंगना रनौत ने लगाई गंगा में डुबकी, फिल्म 'मणिकर्णिका-द क्वीन ऑफ झांसी' का पोस्टर किया लॉन्च

मुंबई।

बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना रनौत जल्द ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रुप में नजर आने वाली है। कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म 'मणिकर्णिका-द क्वीन' ऑफ झांसी के प्रमोशन के सिलसिले में काशी में है। यहां कंगना ने दशाश्र्वेमेध घाट पर पर गंगा की स्तूति की, गंगा पूजन किया, दूध और जल से मां गंगा का अभिषेक किया और फिर गंगा की आरती की। कंगना रनौत ने पहले एक स्टीमर से गंगा में नौका विहार किया और फिर जाकर गंगा में डुबकी लगार्इ। कंगना ने यहां गंगा में 5 डुबकी लगाई। इस मौके पर कंगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक में गंगा किनारे नजर आई।

बुधवार को कंगना ने बाबा विश्वनाथ मंदिर जाकर मत्था टेका।अभिनेत्री कंगना रनौत काफ़ी गुपचुप तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचीं और बेहद सादगी भरे अंदाज में शहर की भीड़ से बचते हुए पूरी सुरक्षा के साथ कंगना ने बाबा के दरबार में दर्शन किया। फिल्म के प्रमोशन के लिए गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही कंगना ने गंगा में डुबकी लगाई चारों तरफ हर-हर महादेव के नारे गूंजने लगे। कंगना को देखने के लिए वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा हो गई थी।

Some more pictures from today's grand launch of #Manikarnika in Varanasi! pic.twitter.com/y8gJRBjZwr