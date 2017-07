कैंसर से जूझ रहा अक्षय कुमार की फिल्म का ये कलाकार,FB के जरिए लगाई मदद की गुहार

मुंबई।

अक्षय कुमार,इरफान खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुके एक्टर सीताराम पंचाल आज किडनी और लंग कैंसर से जूझ रहे है। सीताराम लगभग तीन सालों से कैंसर से लड़ रहे हैं, हालत खराब होने की वजह से सीताराम लंबे समय से बेड रेस्ट पर है। उनकी इस बीमारी का असर उनकी आर्थिक स्थिति पर भी हुआ है। आर्थिक तंगी के चलते बीमारी का खर्च नहीं उठा पा रहे इसलिए पंचाल ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए मदद की गुहार लगाई है।

'बैंडिट क्वीन', 'स्लमडॉग मिलियनेयर', 'पीपली लाइव', 'पान सिंह तोमर' और 'जॉली एलएलबी' जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता सीताराम पंचाल ने सोमवार 17 जुलाई रात करीब 11.50 बजे अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट लिखा। फेसबुक पर इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सबसे मदद करने की गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा,'भाइयों मेरी हेल्प करो, मेरी कैंसर से हालत खराब होती जा रही है। आपका कलाकार भाई सीताराम पंचाल।' इस पोस्ट के बाद लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे है।

आपको बता दें कि सीताराम पंचाल को कैंसर के बारे में साल 2014 में पता लगा था। इसके बाद बीमारी की हालत में ही उन्होंने फिल्म 'जॉली एलएलबी' में काम भी किया था। पिछले 10 महीने से पंचाल बेड रिडेन हैं और उठ नहीं पाते हैं। बेहद नाजुक हालत में वह बिना एलोपैथ के इलाज करा रहे हैं क्योंकि उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका है और एलोपैथ के साइड इफेक्ट्स को वो नहीं झेल सकते। ऐसे में उन्होंने आयुर्वेद के जरिए इसका इलाज कराने का फैसला लिया। लेकिन उनकी तबीयत काफी खराब है और पैसो की तंगी के चलते उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा हैं।

Actor Sitaram Panchal from Haryana suffering from cancer needs help @mlkhattar @ProfKaptanSingh @CaptAbhimanyu @cmohry state govt shld help. https://t.co/drqZcHPmKD