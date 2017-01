Jolly LLB 2 का नया सॉन्ग 'बावरा मन' है अक्षय कुमार का फेवरेट सॉन्ग

अक्षय कुमार और हुमा क़ुरैशी इन दिनों ज़ोरो-शोरो से अपनी आने वाली फिल्म जॉली एलएलबी 2 को प्रमोट कर रहें हैं। यह फ़िल्म एक कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म है जिसमें पहली बार अक्षय और हुमा को साथ देखा जाने वाला है।

इस साल की फ्रेश जोड़ी में से एक हुमा और अक्षय की केमिस्ट्री इस फ़िल्म के ट्रेलर में साफ़ दिखाई दे रही थी और अब सामने आया है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही लोगों को सिर चढ़कर बोल रहा है। अब फिल्म के गाने भी जल्द ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाएंगे। फिल्म के होली वाले गाने 'गो पागल' के बाद जॉली एलएलबी 2 का रोमांटिक सॉन्ग रिलीज किया गया है, 'बावरा मन'।!

अक्षय और हुमा इस तरह अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से हमें इम्प्रेस करेंगे, ये हम नहीं जानते थे।फ़िल्म के नए गाने 'बावरा मन' को जुबीन नौटीयाल और नीति मोहन ने गाया है और इसके बोल लिखे हैं ज़ुनैद वासी ने! हमें यकीन है कि इस गाने को सुनने के बाद आपका मन भी बावरा हो जाएगा!

अक्षय कुमार ने इसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर किया और बताया कि 'जॉली एलएलबी 2' से 'बावरा मन' उनका सबसे पसंदीदा गाना है।

Here's my most fav. romantic song,pay attention to the lyrics,they're simply beautiful, #BawaraMann from #JollyLLB2! https://t.co/g7Q50SkJUG