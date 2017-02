डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 2' की कमाई पहुंची 88 करोड़

अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 2' सफलता के परचम लहराए जा रही है। अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 2' ने डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते में 88.20 करोड़ की कमाई कर ली है। दूसरे हफ्ते में शुक्रवार को 4.14 करोड़ की कमाई की जबकि शनिवार को फिल्म ने 6.35 करोड़ की कमाई की थी।

#JollyLLB2 shows 53.38% growth on Sat... Expect a much better Sun... [Week 2] Fri 4.14 cr, Sat 6.35 cr. Total: ₹ 88.20 cr. India biz.