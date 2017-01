दमदार है, इरफान खान की फिल्म 'हिंदी मीडियम' का ये पोस्टर

इरफान खान ने अपनी आने वाली फिल्‍म 'हिंदी मीडियम' का पोस्‍टर रिलीज कर दिया है। साकेत चौधरी के डायरेक्‍शन में बनने वाली यह फिल्‍म 12 मई को रिलीज होगी। हालांकि इस पोस्‍टर में इरफान कहीं नजर नहीं आ रहे लेकिन यह पोस्‍टर काफी प्रभावशाली लग रहा है।

Time to go back to school .. Teaser poster of #HindiMedium