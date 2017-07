IIFA 2017:वरुण धवन ने करण जौहर से की 'बाहुबली:3' में रोल देने की विनती,करण जौहर ने अपने 'स्टूडेंट' को दिया ये जबाव

बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार्स में से एक, जिनकी एनर्जी ना कभी खत्म होती है ना ही कम..जी हां, हम बाच कर रहे है बॉलीवुड एक्टर और डेविड धवन के बेटे वरुण धवन की। वरुण धवन ने IIFA 2017 में अपना शानदार डेब्यू किया और दर्शकों का खुब मनोरंजन भी किया। आईफा रॉक्स में वरुण के लिए फैंस का क्रेज देखने लायक था। IIFA अवॉर्ड्स बॉलीवुड के उन प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक है, जिनका इंतजार बॉलीवुड के साथ-साथ दर्शक भी बेसब्री से करते है।





IIFA अवॉर्ड्स का आयोजन हर साल अलग-अलग देशों में किया जाता है, इस बार आईफा का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। बॉलीवुड के कई सितारों ने यहां शिरकत की और इस शाम को और भी रंगीन बना दिया। स्टार्स हमेशा की तरह आईफा के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आए और यह उत्साह आईफा के स्टेज पर नजर भी आया। सितारों से सजी इस शाम में बॉलीवुड स्टार्स एक से बढ़ कर एक डिज़ाइनर कपड़ों में पहुंचे और रेड कारपेट पर चार चांद लगा दिए।

A true rockstar that he is! @Varun_dvn left us all at the edge of our seats with his extraordinary performance. #IIFA2017 pic.twitter.com/5woPAb3vHd — IIFA Awards (@IIFA) July 16, 2017





Isn't he charmer? Never a dull moment around the package of entertainment @Varun_dvn! #IIFA2017 pic.twitter.com/cZLfSe8xm0 — IIFA Awards (@IIFA) July 16, 2017





वरुण धवन ने इसी साल अपना आईफा में डेब्यू कहिया है और यह आईफा अवॉर्ड उनके लिए बेहद खास भी रहा। इस समारोह में वरुण ने अपने पिता डेविड धवन को अपने डांस के जरिए ट्रिब्यूट दिया, साथ ही एक अवॉर्ड भी अपने नाम किया। वरुण धवन को फिल्म 'ढिशूम' में कॉमिक रोल के लिए बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया। वरुण के लिए ये अवार्ड बेहद ख़ास था, अवॉर्ड लेते हुए वह स्टेज पर थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे। उन्होंने यह अवॉर्ड अपने भाई रोहित धवन को समर्पित किया।





वरुण जितने इमोशनल नजर आए उतने ही मज़ाकिया भी दिखे। वरुण ने ट्रोफी लेने के बाद स्टेज पर कहा,'मैंने हमेशा चॉकलेट बॉय और कॉमिडी रोल्स किए हैं। अब मैं कुछ सीरियस करना चाहता हूं यार। वरुण ने यहां करण जौहर से 'बाहुबली-3' में काम करने की इच्छा जाहिर की लेकिन करण जौहर ने अपने स्टूडेंट को ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। वरुण ने करण से कहा, 'अगर बाहुबली 3 बनी तो क्या उसमें मुझे रोल मिलेगा।?' लोग करण के जवाब का इंतज़ार करते रहे लेकिन उन्होंने 'ना' कह डाला। जब वरुण धवन ने रोल नहीं देने का कारण पूछा तो करन ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया।

@Varun_dvn you won the iifa best actor in a comic role award!! Hopefully u gt the baahubali 3 role soon! pic.twitter.com/4rq7Wsfk5v — Paramita (@p_aro) July 16, 2017





करण जौहर का जवाब सुनकर वरुण और ऑडियंस दोनों ही चौंक गए। आपको बता दें कि वरुण धवन ने करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। करण कई मौको पर ये भी कह चुके हैं कि वरुण उनके लिए बेटे जैसे हैं। करण के इस जवाब को सुनकर ऐसा लगता है जैसे करण जौहर बाहुबली की हिट जोड़ी प्रभास और राणा दग्गुबाती की हिट जोड़ी को रिप्लेस करना नहीं चाहते हैं।