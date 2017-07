IIFA 2017:जब सलमान खान ने न्यूयॉर्क में अचानक गाया कैटरीना कैफ के लिए गाना,वीडियो हुआ वायरल

मुंबई।

बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान और बॉलीवुड की बार्बी गर्ल कैटरीना कैफ के बीच इन दिनों नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे कोई भी मौका हो, ये दोनों एक-दूसरे की तारीफ करने से पीछे नहीं रहते। कैटरीना और सलमान दोनों ही अभी न्यूयॉर्क में आईफा अवॉर्ड्स में शिरकत करने गए हुए है। ऐसे में दोनों की बढ़ती नजदीकियों का आलम यहां भी नजर आया।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने कटरीना कैफ को उस वक्त हैरान कर दिया, जब वह IIFA की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कैटरीना के लिए 'हैपी बर्थडे' गाने लगे। कैटरीना का आगामी 16 जुलाई को जन्मदिन है। कैटरीना और सलमान गुरुवार शाम इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (आईफा) वीकेंड एंड अवॉर्ड्स के संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। इस दौरान शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, अनुपम खेर, कृति सैनन, सुशांत राजपूत और वरुण धवन ने भी अपने-अपने आइफा अनुभवों को साझा किया।

He gets hearts racing and how! The one and only @BeingSalmanKhan talks about his excitement for #IIFA2017 pic.twitter.com/4t4douByPi