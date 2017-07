IIFA 2017:फैन ने चलती कार में सलमान खान के साथ क्लिक की ऐसी 'सेल्फी', सोशल मीडिया पर हुई वायरल

IIFA की शाम में सबसे ज्यादा अगर किसी का जादू चला तो वो थे बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। न्यूयॉर्क में फैंस के लिए सलमान का फैन देखने लायक था। हर कोई सलमान की एक झलक पाना और उनके साथ सेल्फी किल्क कराना चाहता था। इस कोशिश में कुछ कामयाब भी हुए तो कुछ नाकामयाब भी रहे।

लेकिन इन सब में सबसे अच्छी किस्मत थी सलमान खान की एक फैन अनाघा फाल्गुने की। अनाघा ने सलमान के साथ इस अंदाज में चलती गाड़ी में सेल्फी किल्क की, जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। अनाघा ने यह तस्वीर उस वक्त क्लिक की जब सलमान अपनी गाड़ी से निकल रहे थे। अनाघा ने बिलकुल सही मोमेंट पर कैमरा का क्लिक बटन दबाया। गुड लग यह भी रहा कि सलमान उस वक्त अघाना के कैमरा की ही तरफ देख रहे थे। अनाघा ने इस खूबसूरत तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है।

Thanks for this ...the "run" in -#nyc #iifanewyork2017 #iifa was worth it pic.twitter.com/awwaUGvbUP