वर्ल्डकप के दौरान बॉलीवुड ने बढ़ाया महिलाओं का 'हौसला',ऋषि कपूर के विवादित ट्वीट पर मचा बवाल,लोगों ने कहा-'शर्म करो'

मुंबई।

लॉर्ड्स में हुए महिला क्रिकेट वर्ल्डकप के फाइनल में भे ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन लोगों के दिल उसने जरुर जीत लिए है। रविवार को हुए महिला विश्प कप फाइनल के लिए पूरा भारत एक्साइटेड था। पीएम नरेन्द्र मोदी से लेकर बॉलीवुड सिलेब्स ने अपने-अपने तरीके से भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। भारतीय महिला टीम को 228 रनों का लक्ष्य मिला था। शानदार ओपनिंग के बाद टीम ने आखिरी 7 विकेट 28 रन के अंतर पर गंवा दिए। वर्ल्डकप के फाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 9 रनों से हरा दिया।

जहां टीम की हार के बाद बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए ट्वीट किए तो वहीं ऋषि कपूर एक बार फिर कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट करने से बाज नहीं आए। लगता है ऋषि कपूर को ट्वीटर वॉर कुछ ज्यादा पसंद है। वह जब भी ट्विटर पर कुछ ट्वीट करते है वह वॉर में तब्दील हो जाता है। एक बार फिर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने महिला क्रिकेट टीम को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया, जिसकी वजह से वह ट्विटर पर ट्रोल हो गए।

Waiting for a repeat of Sourav Ganguly's act on the balcony of The Lords Ground,London,when India beat England 2002 NatWest series final! YO pic.twitter.com/z1XAde3JLb — Rishi Kapoor (@chintskap) July 23, 2017





दरअसल, आईसीसी महिला विश्वकप में भारत और इंग्लैंड का फाइनल मुकाबला था। ऐसे में ऋषि कपूर ने सभी की तरह टीम इंडिया का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक ट्वीट किया लेकिन उनका यह ट्वीट उन पर ही भारी पड़ गया। इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए शर्म करने की, सोच-समझकर बोलने की सलाह दे डाली। सौरव गांगुली का वह फोटो ट्वीट किया, "जिसमें जब साल 2002 में नेटवेस्ट फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत के कप्तान सौरव गांगुली लार्ड्स की बालकनी में अपनी टी-शर्ट उतारकर हवा में लहरा रहे हैं।" साथ ही, ऋषि ने लिखा कि,' मैं ग्राउंड की बालकनी में उसी एक्ट के दोबारा होने का इंतजार कर रहा हूं, जो सौरव गांगुली ने साल 2002 में इंग्लैंड को हरा कर किया था।'

Sir, you could have used this pic: pic.twitter.com/TUEfhyiuNH — Suvajit Mustafi (@RibsGully) July 23, 2017





Sir they are not cheap Bollywood people to do such vulgar things. Show some respect. — [email protected] (@Nazriyatweets) July 23, 2017





WHAT WRONG HAVE I SAID? I DIDNT SAY ANY FEMALE PLAYER SHOULD!I ONLY SAID SOURAV GANGULY SHOULD REPEAT HIS SHOW. YOU HAVE A WRONG MIND DEAR! — Rishi Kapoor (@chintskap) July 23, 2017

ऋषि कपूर के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर मानो जंग छिड़ गई। किसी ने कहा, 'राम तेरी गंगा मैली हो गई' तो किसी मे ऋषि को दूसरी फोटो लगाने की सलाह दी। महिला टीम के लिए ऐसा ट्वीट करने के बाद ट्विटर पर उनकी आलोचना होने लगी। कई लोगों ने कहा कि वो महिला टीम के लिए ऐसी अपमानजनक बात कैसे कह सकते हैं। देखते ही देखते ही ऋषि का यह ट्वीट एक बड़े विवाद और वॉर में तब्दील हो गया। एक यूजर ने लिखा- "सर वो चीप बॉलीवुड एक्टर्स नहीं हैं, जो ऐसी शर्मनाक हरकतें करेंगे।" यह सारा विवाद इतना बढ़ गया कि ऋषि को ट्वीटर पर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। ऋषि ने अपनी सफाई देते हुए कहा,"मैंने क्या गलत कहा है? मैंने ये नहीं कहा कि किसी महिला क्रिकेटर को यह करना चाहिए। बस यह कहा कि सौरव गांगुली को यह शो दोहराना चाहिए। आपका दिमाग गंदा है डियर।"

T 2494 - Until you loose, you shall never know the joy of victory ! Well played ladies .. Bhartiya Nari Zindabad !! WWC17 pic.twitter.com/Ghxkou5Nn4 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 23, 2017





I wish I was there to give the Lovely Ladies a hug. Be proud girls we have achieved greatness today. @BCCIWomen u made all Indians proud. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 23, 2017

जहां ऋषि कपूर के इस विवादित ट्वीट ने नया बवाल मचा दिया वहीं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने हार के बाद टीम का हौसला बढ़ाया। महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा, 'जब तक आप हारेंगे नहीं, तब तक जीत की खुशी का अंदाजा नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। भारतीय नारी जिंदाबाद। तो वहीं 'किंग खान' शाहरुख ने लिखा, 'काश मैं वहां होता और आप सभी के गले मिल पाता। सभी भारतीय आज गर्व महसूस कर रहे हैं।' अब ऋषि कपूर ने यह बात सौरव गांगुली के लिए कही थी या महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज के लिए ये तो वही जानते हैं, लेकिन ऋषि कपूर को अपने ट्वीट्स को लेकर थोड़ा सावधान जरूर होना चाहिए।