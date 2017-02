लंदन में फेसबुक हेडक्वार्टर पहुंच हुमा कुरैशी ने बनाया ये रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर जाहिर की खुशी

फिल्म 'जॉली एलएलबी2' की सफलता से हुमा कुरैशी बहुत खुश है। फिल्म में उनके रोल की काफी प्रशंसा भी हो रही है। जॉली एलएलबी 2 के बाद हुमा अब अपनी हॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन में बिजी हो गई है। अपनी इंटरनेशनल फिल्म 'वायसरॉय हाउस' के प्रमोशन के लिए हुमा इन दिनों लंदन में है। हाल ही में वह लंदन बेस्ड 'फेसबुक हेडक्वार्टर' में पहुंची। इसी के साथ हुमा कुरैशी फेसबुक हेडक्वार्टर वीजिट करने वाली पहली भारतीय एक्टर बन कर खुश है। हुमा ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिये इसकी जानकारी अपने फैंस को दी।













हुमा यहां बेंड इट लाइक बैकहम' फेम गुरिंदर चड्ढा द्वारा निर्देशित फिल्म वायसरॉय हाउस का प्रचार करती नजर आई। हुमा कुरैशी की यह पहली इंटरनेशनल फिल्म इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यह फिल्म एक एतिहासिक कहानी है जिसमें एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। यह फिल्म बर्लिनेल 2017 में प्रीमियर के लिए तैयार है। भारत के आखरी वायसराय के मुस्लिम दुभाषिया आलिया की भुमिका हुमा ने इस फिल्म में निभाई हैं। इस फिल्म में वायसराय की भुमिका में ह्युग बोनाविले और उनकी पत्नी के रूप में गिलीयन एंडरसन नजर आएंगी। वायसरॉय हाउस में मनीष दयाल, माइकल गैंबोन भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म लंदन में 3 मार्च को रिलीज होगी।













About last night .. London premiere #ViceroysHouse releases in UK on March 3rd pic.twitter.com/asLwAWYWRe — Huma Qureshi (@humasqureshi) February 22, 2017





हुमा ने एक सूत्र से कहा- मैं लंदन बेस्ड फेसबुक हेडक्वार्टर पहुंचने वाली पहली भारतीय एक्टर बनकर बहुत खुश हूं। यहां आने का आमंत्रण मिलना सम्मान की बात है और मैं गौरान्वित महसूस कर रही हूं। मैं लोगों से मिले इतने सारे प्यार की वजह से बहुत खुश और महत्वपूर्ण फील कर रही हूं। आपको बता दें कि भारतीय अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने लंदन में आयोजित ब्रिट पुरस्कार समारोह 2017 में भाग भी लिया। उन्होंने कहा कि समारोह में आना अद्भुत रहा। हुमा ने अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट और वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि स्केप्टा के ‘शट डाउन’ के साथ पिछली रात अद्भुत रही।