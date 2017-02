पाकिस्तान में 'काबिल' साबित हुए ऋतिक, बैन हटने के बाद पहली रिलीज होने वाली फिल्म बनी 'काबिल'

ऋतिक रोशन की फिल्म 'काबिल' पाकिस्तान में रिलीज हो गई है। पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बिना किसी कट के पास किया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में बॉलीवुड फिल्मों पर लगे रोक को हटा दिया है। रोक हटने के बाद 'काबिल' पाकिस्तान में रिलीज हुई पहली बॉलीवुड फिल्म है। संजय गुप्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत में 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, फिल्म ने अभी तक 61.5 करोड़ का कारोबार किया है।

Kaabil just released in Karachi tonite. India gave it so much love. Hope it gets the same love from pakistan as well. ❤️