ऋतिक ने दिया फैंस को इन्विटेशन, सेल्फी लेकर 'काबिल' की सक्सेस पार्टी में शामिल होने का दिया मौका

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और यामी गौतम की फिल्म काबिल दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ऐसे में ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी करने का फैसला किया है।

इस पार्टी में अपने फैन्स को इन्वाइट करने के लिए ऋतिक ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ऋतिक ने बताया कि जब वह कोच्चि से लौट रहे थे तो उनके किसी फैन ने उन्हें ट्विटर पर पूछा कि काबिल की पार्टी कहां है। इस पर मैंने अपनी टीम से बात की और सोचा कि काबिल की पार्टी आप लोगों के बिना तो ही नहीं सकती। क्योंकि काबिल जो भी है आपकी वजह से है।

It's done! Thank u kaabil team for making my idea happen!!! #celebrateKaabil pic.twitter.com/jO0lGSZGJ4