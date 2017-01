ऋतिक रोशन ने बदला 'काबिल' के रिलीज का समय, अब शाहरुख़ से होगी सीधी टक्कर

इस साल की शुरुआत में ही दो बड़ी फिल्‍में आपस में टकराने वाली हैं। शाहरुख खान की फिल्‍म 'रईस' और रितिक रोशन की फिल्‍म 'काबिल' की बॉक्‍स ऑफिस पर होने वाली टक्‍कर में एक नया मोड़ आ गया है। अभी तक ऋतिक रोशन की फिल्‍म 'काबिल' सिनेमा घरों में 25 जनवरी की शाम को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब काबिल के निर्माताओं ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी फिल्‍म भी 25 जनवरी को सुबह ही रिलीज होगी।

इस घोषणा के बाद बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फिल्मों के बीच होने वाली यह टक्‍कर और भी दिलचस्‍प हो गई है।

ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने इस बदलाव की जानकारी एक ट्वीट कर के दी है। तरन ने ट्वीट में लिखा है, "काबिल, जो पहले शाम 6 बजे के बाद रिलीज होने वाली थी, निर्णय बदल गया है। 'काबिल' के शो अब 25 जनवरी की सुबह से ही देखे जा सकेंगे।"

Earlier, #Kaabil was to release from 6 pm onwards... Decision changed... #Kaabil shows will now commence from morning itself on 25 Jan.