ऋतिक और यामी की सिजलिंग केमेस्ट्री के साथ 'काबिल' का एक और सॉन्ग हुआ रिलीज

ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर अपकमिंग फ़िल्म 'काबिल' का आज एक और सॉन्ग 'मॉन अमयोर' रिलीज किया गया। रिलीज के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर फैंस ने इसकी तारीफें की।

'काबिल' फ़िल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। जैसे-जैसे रिलीज डेट करीब आती जा रही है वैसे-वैसे एक-एक कर सॉन्ग्स को रिलीज किया जा रहा है।

गुरुवार को इस फ़िल्म का एक और सॉन्ग रिलीज किया गया। ऋतिक रोशन और यामी गौतम की इस सॉन्ग में सिजलिंग केमेस्ट्री दिख रही है। सॉन्ग की शुरूआत धीरे-धीरे होती है फिर म्यूजिक थोड़ा लाउड होता है। इस सॉन्ग को सिंगर विशाल ददलानी ने गाया है और म्यूजिक डायरेक्शन रोशन ने किया है।

इस सॉन्ग को लेकर ऋतिक ने ट्विट किया कि, डांस, फील एेसा होता है जैसे कि नहीं कर सकते। और कोशिश करो। एेसा लग रहा है कि पीछे खींच रहा हो। ज्यादा अच्छे से करो जैसे लाइफ चलती है। बता दें कि, 'काबिल' में एक एेसे कपल की लव स्टोरी है जो देख नहीं सकते।

Dance.Feel like u cant?Do it more!Sumthing holding u back? Do it more! Just like life.Things u cant do-do more! https://t.co/uWHTqJeLXW