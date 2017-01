'काबिल v/s रईस' के क्लैश के बीच आया 'शिष्य और गुरु का प्रेम'

आज 25 जनवरी को साल 2017 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है! कई समय से चर्चाओं में बने रहने वाली फ़िल्में काबिल और रईस आज रिलीज़ हो रही है!

एक तरफ़ है ऋतिक रोशन, यामी गौतम और दूसरी तरफ़ है बॉलीवुड के किंग ख़ान शाहरुख़ ख़ान, माहिरा ख़ान और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी! आज के दिन हर कोई यही सोच रहा होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों का क्या हाल होगा? कौनसी फ़िल्म बाज़ी मारेगी और किसे लोग ज्यादा पसंद करेंगे! लेकिन, हमारे ऋतिक साहब तो कुछ और ही चाहते है!

आपको बता दें कि रिलीज़ डेट के ही दिन काबिल ने रईस को अपना गुरु मान लिया है! जी हां, फिल्मों का क्लैश एक तरफ़ है और फ़िल्म कभी ख़ुशी कभी ग़म में भाइयों का किरदार निभाने वाले SRK और ऋतिक का स्ट्रोंग रिलेशनशिप एक तरफ़! ऋतिक ने हमेशा इस क्लैश के बारे में बात करते हुए कहा है कि फिल्मों का क्लैश हो रहा है बस दोस्ती का क्लैश नहीं होना चाहिए! हाल ही में ऋतिक के एक ट्वीट के ज़रिये बताया है कि वो शाहरुख़ को अपना गुरु मानते हैं!

Dear @iamsrk today as a mentor Im sure u will inspire me yet again with #Raaes and as a student I hope you are proud of me with #Kaabil.