करण जौहर ने रिलीज किया फिल्म 'ड्राइव' का पहला पोस्टर,जानें कब जाएंगे सुशांत..जैकलीन को लेकर ड्राइव पर

मुंबई।

फिल्म 'एम.एस.धोनी' की सफलता ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सफलता के दरवाजे भी खोल दिए है। हर कोई सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने के लिए बेकरार है। इसी कड़ी में अब बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर करण जौहर का नाम भी जुड़ गया है। करण ने मार्च में सुशांत सिंह राजपूत और जैकलीन फर्नांडिस के साथ फिल्म 'ड्राइव' की शूटिंग शुरु होने की जानकारी दी थी।

लंबे इंतजार के बाद करण जौहर ने फिल्म के रिलीज की घोषणी भी कर दी है। जी हां, बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर पूर्व मिस श्रीलंका जैकलीन फर्नांडीस और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फिल्म 'ड्राइव' बनाने जा रहे हैं। इसमें जैकलिन और सुशांत मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन 'दोस्ताना' से बॉलीवुड में बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत करने वाले तरुण मनसुखानी करेंगे। यह फिल्म 2 मार्च 2018 में होली के मौके पर रिलीज होगी।

Start..Zoom..Accelerate..#DRIVE on the 2nd of March 2018 with @itsSSR and @Asli_Jacqueline directed by our DOSTana boy @Tarunmansukhani pic.twitter.com/byOJUsYndD