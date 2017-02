एक और बायोग्राफी की दस्तक, दाऊद इब्राहीम की बहन 'हसीना' के किरदार में नजर आई श्रद्धा कपूर

बॉलीवुड में बॉयोग्राफी का ट्रेंड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, अब एक और बॉयोग्राफी का नया लुक सामने आ गया है। और इस फर्स्ट लुक के साथ क्यूट,स्माइली,नाजुक और चुलबुली सी नजर आने वाली श्रद्धा कपूर एक बेहद संजीदा अंदाज के साथ नए लुक में नजर आ रही है।

श्रद्धा कपूर का यह टफ लुक उनकी आने वाली फिल्म 'हसीना' में नजर आएगा। यह फिल्म अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम की बहन हसीना पारकर पर बन रही है। इस फिल्म में श्रद्धा हसीना का किरदार निभा रही है। श्रद्धा हसीना की जिदंगी के उम्र 17 से 40 तक के सफर को पर्दे पर उतारने वाली है। ब्लैक ड्रेस में श्रद्धा बेहद ग्लैमरस नजर आ रही है और इस लुक में उनकी आंखों में सुरमें के साथ एक अजीब सी चमक भी नजर आ रही है। श्रद्धा ने खुद इस फिल्म का फर्स्ट लुक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

श्रद्धा ने एक इंटरव्यू मेें कहा था कि वो इस रोल के लिए बहुत नर्वस है। गौरतलब है कि इस फिल्म में हसीना के भाई डॉन दाऊद का किरदार श्रद्धा के रियल लाइफ ब्रदर सिद्धांत कपूर निभा रहें हैं। वहीं इस फिल्म को अपूर्वा लखिया डायरेक्ट कर रही है। श्रद्धा और सिद्धांत के अलावा इस क्राइम-बॉयोग्राफी में शरमन जोशी औऱ अंकुर भाटिया भी अहम किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म 14 जुलाई 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्रेड एनॉलिस्ट तरण आदर्श ने भी फिल्म का पहला पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

First look poster of #Haseena... Stars Shraddha Kapoor and Siddhanth Kapoor... Directed by Apoorva Lakhia... 14 July 2017 release. pic.twitter.com/X75de3OaxH