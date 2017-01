'दंगल गर्ल' ज़ायरा वसीम को रोल मॉडल बताने पर दंगल, फेसबुक पर लिखा दर्द

सुपरहिट फिल्म दंगल में पहलवान गीता फोगाट का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी। अब जायरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस मुलाकात के बारे में सफाई देते हुए माफी मांगी है।

जायरा वसीम ने फेसबुक पर लिखा, "पिछले पोस्ट के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हाल के दिनों में मैं जिन लोगों से मिली हूं, उससे कुछ लोगों को बुरा लगा है। मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूं, मेरा उन्हें दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं उनके सेंटिमेंट का सम्मान करती हूं, खासकर वह सब कुछ जो पिछल 6 महीने के दौरान हुआ।"

जायरा ने लिखा, "मैं मीडिया से कहना चाहती हूं कि मेरी पोस्ट किसी के खिलाफ नहीं थी। कृपया इस मुद्दे को ज्यादा तूल न दें। न तो मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया न ही मैं किसी के खिलाफ हूं। उम्मीद करती हूं कि यह पोस्ट सारे कयासों को हमेशा के लिए रोक देगी।"

इस वजह से मांगी माफी

हाल ही में जायरा वसीम ने जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। इसमें कई अलगाववादी भी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट शेयर कर रहे थे।

No idea why this has become a big issue. Again and again I'm telling people that I have not been forced into anything by anyone: Zaira Wasim pic.twitter.com/FLu8ojs0wq