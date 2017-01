इस काॅमेडियन ने 19 महीनों में सीखा फिट होने का फंडा, 109 किलो घटाया वजन

मुंबर्इ।

यूट्यूब चैनल एआर्इबी के कोफाउंडर आैर स्टैंड अप काॅमेडियन तन्मय भट्ट ने 19 महीनों में करिश्मा कर दिखाया है। तन्मय ने अपना 109 किलो वजन घटाया है। उन्होंने वेट कम करने की फोटो भी पोस्ट की है। तन्मय के ट्रेनर रनवीर ने बताया है कि उन्होंने वजन कम करने के लिए कीटोन डाइट का सहारा लिया।

तन्मय ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पिछले पांच सालों में मेरा वजन सबसे कम हुआ है। बस तीन महीने आैर। एक यूजर ने जब तन्मय से पूछा कि कितना वजन कम हुआ तो तन्मय का जवाब था-109 किलो। एक बार फिर यूजर ने पूछा कि कितने महीने में तो तन्मय ने जवाब मिला-19 महीने। इसके साथ ही तन्मय ने अपने प्रशंसकों को सरप्राइज देते हुए वेट लाॅस करने के बाद की फोटो शेयर की है।

ट्रेनर रनवीर के मुताबिक तन्मय ने वर्कआउट के साथ डाइट को सख्ती से फाॅलो किया। उन्हाेंने ज्यादा शुगर वाली डाइट को छोड़ दिया आैर कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग भी ली।

Reached my lowest weight in over half a decade. 3 more months 3 more months 3 more months