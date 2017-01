कॉफी विद करण: करीना-सोनम ने इन अभिनेत्रियों पर दिए करारे कमेंट्स!

करण जौहर अच्छे से जानतें हैं कि अपने शो कॉफ़ी विद करण को कैसे हैडलाइन्स तक लाना है। अपने हर एपिसोड में एक से बढ़कर कर एक मसाला-गॉसिप देने के बाद अब करण अपने शो पर हाल ही में मां बनी करीना कपूर खान और बॉलीवुड की फैशनिस्टा कही जाने वाली सोनम कपूर के साथ दिखाई देने वालें हैं।

This Sunday, the super glamorous #KareenaKapoor & fashion queen @sonamakapoor are going to set the Koffee couch on fire! #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/c6nacIMPsy