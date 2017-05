सितारों को अपने इशारों पर नचाने वाली कोरियोग्राफर और निर्देशक 'फराह खान' ने इंडस्ट्री में पूरे किए 25 साल

मुंबई।

बॉलीवुड में खुद को सफल फिल्मकार के रूप में स्थापित कर चुकी फराह खान ने 25 साल पहले अभिनेता आमिर खान अभिनीत फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' से नृत्य निर्देशक के रूप में बॉलीवुड में करियर शुरू किया था। फराह का मानना है कि वह बेहद खुशकिस्मत हैं कि उन्हें बॉलीवुड में प्यार और अवसर मिले। फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' 22 मई, 1992 को रिलीज हुई थी, जिसमें फराह द्वारा निर्देशित नृत्यों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। बाद में उन्होंने '1942 : अ लव स्टोरी', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और 'दिल तो पागल है' जैसी फिल्मों के लिए भी नृत्य निर्देशन किया।









कोरियोग्राफर से निर्देशक बनी फराह ने 2004 में फिल्म 'मैं हूं ना' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। शाहरुख खान के साथ 'ओम शांति ओम' और 'हैप्पी न्यू ईयर' उतनी ही सफल रहीं जितनी शाहरुख के साथ उनकी दोस्ती। वह इंडस्ट्री में 100 औऱ 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली इकलौती महिला निर्देशक है। फराह के निर्देशन में बनी पिछली फिल्म 2014 में रिलीज हुई 'हैप्पी न्यू ईयर' थी।

25 yrs today JJWS released.. its my silver anniversary in the industry today,n i still feel it's just the interval..2nd half abhi baaki hain — Farah Khan (@TheFarahKhan) May 22, 2017





फराह ने अपने करियर में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने बॉलीवुड में कई नई चीजें इजाद भी की है। 'मै हूं न' का 'चले ऐसे हवाएं' से वन टेक सॉन्ग हो या ट्रेन की छत पर नाचते हुए शूट होने वाला पहला गीत 'छईयां छईयां' हो, फ़िल्मों के अंत में कास्ट एंड क्रू का स्पेशल आइटम के तौर पर आना, शाहरुख का फ़िल्मों में पहली बार शर्टलेस होना, कैटरीना का 'शीला की जवानी' डांस से डांसिंग सेंसेशन बन जाना और इंडस्ट्री को दीपिका जैसी अभिनेत्री देना यह सब फराह की उपलब्धियों में शामिल है।

Thank u Mansoor Khan for taking a chance on me! I celebrate 25 yrs of being in this industry… https://t.co/F3lWMOOIX2 — Farah Khan (@TheFarahKhan) May 22, 2017





फराह बॉलीवुड में अपने बिंदास और बेबाकी के लिए जानी जाती है। अपनी बोल्ड और सीधी बातों के लिए मशहूर फराह ने अपने से आठ साल छोटे शिरीष कुंदर से शादी कर 3 बच्चों की माँ बनीं। 'आईवीएफ़' से बच्चे पैदा किए जाने की बात को फराह ने उस समय खुलेआम सभी को बताया जब इन सब बातों पर कोई चर्चा करना भी पसंद नही करता था।

Thank u my darling for being my biggest support in this journey https://t.co/EHANk9Trhg — Farah Khan (@TheFarahKhan) May 22, 2017





फराह ने अपने सफल करियर के लिए दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, ''मैं बेहद खुशकिस्मत हूं कि मैं पिछले 25 वर्षों से अपनी पसंद का काम कर पा रही हूं। बॉलीवुड और अपने प्रशंसकों से मुझे बेहद प्यार और समर्थन मिला है।" फराह ने ट्वीट कर कहा, "आज के दिन ही जो जीता वहीं सिकंदर रिलीज हुई थी। आज मेरी इंडस्ट्री में सिल्वर जुबली है लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह सिर्फ एक इंटरवेल है..दूसरा भाग अभी भी बाकी है।" इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने पर फराह के भाई और डायरेक्टर साजिद खान, अभिषेक बच्चन और कोरियोग्राफर गीता कपूर ने उन्हें बधाईयां दी।





It finally took 25 yrs to get you to b nice to me!! thank u for being the BEST brother https://t.co/Fs9XDVPWjp — Farah Khan (@TheFarahKhan) May 22, 2017