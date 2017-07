'इंदु सरकार' के 14 सीन पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, मधुर भंडारकर हुए निराश, कहा

मुंबई।

मधुर भंडारकर ने 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म सोमवार को केंद्रीय फिल्म एवं प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को दिखाई, जिसने फिल्म में 12 कट लगाने और दो जगह डिस्क्लैमर देने के लिए कहा, जिससे फिल्मकार सकते में हैं। सेंसर बोर्ड की इस बात से नाखुश भंडारकर का कहना है कि वह फिल्म 'इंदु सरकार' में कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे फिल्म के सार पर प्रभाव पड़ेगा। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से आरएसएस और अकाली जैसे शब्दों को हटाने के लिए कहा है।

भंडारकर ने अपने अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर बताया, ''मैं कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे मेरी फिल्म का सार प्रभावित हो सकता है। हम पुनरीक्षण समिति के पास जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इसे मंजूरी दे दी जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारे पास अपीलीय न्यायाधिकरण के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा।"

सेंसर बोर्ड ने 'भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है' व 'और तुम लोग जिंदगीभर मां-बेटे की गुलामी करते रहोगे' जैसे संवादों को भी हटाने के लिए कहा है। किशोर कुमार, आईबी, पीएम, सेक्शन ऑफिसर, आरएसएस, अकाली, कम्युनिस्ट और जयप्रकाश नारायण जैसे शब्दों पर भी कैंची चली है।

#InduSarkar censor cuts list.in trailer dialogues is ok not in the film. pic.twitter.com/sKbkFJonpU

फिल्म निर्माता ने अपने ट्वीट में कहा कि वह ट्रेलर में इन शब्दों की अनुमति देने लेकिन फिल्म में उन्हें काटने का तर्क नहीं समझ पा रहे हैं। इससे पहले मधुर भंडारकर ने सोमवार शाम को ट्वीट कर कहा, ' 'इंदु सरकार' की सेंसर स्क्रीनिंग से बाहर निकला हूं। मैं समिति द्वारा 14 कट लगाए जाने को कहे जाने से हैरान हूं। पुनरीक्षण समिति के पास जाऊंगा।'

Just got out of #InduSarkar film censor screening.Am appalled at the 14 cuts suggested by the committee.Will go to the revising committee.