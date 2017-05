Cannes के रेड कार्पेट पर छाया ऐश्वर्या की खूबसूरती का जादू, किसी ने कहा 'सिंड्रेला' तो किसी ने बोला 'डिजनी प्रिसेंस'

मुंबई।

कान में ऐश्वर्य़ा शुक्रवार को अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरते नजर आईं। लहराते बाल और गहरे रंग की लिपस्टिक लगाए और हल्के नीले रंग का गाउन पहने 70वें कान्स फिल्म महोत्सव में वह किसी खूबसूरत राजकुमारी जैसी नजर आ रही थीं। उन्होंने दुबई में रहने वाले फिलीपींस के डिजाइनर माइकल सिंको का डिजाइन किया गाउन पहना था।

पूर्व विश्व सुंदरी ऑफ शोल्डर गाउन में बेहद दिलकश दिख रही थीं। वह कान फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन रेड कार्पेट पर अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य ब्रांड लॉरियल पेरिस के ब्रांड एंबेसडर के रूप में चलीं। 43 वर्ष की ऐश्वर्य़ा ने रेड कार्पेट पर न सिर्फ फोटोग्राफरों को पोज दिए, बल्कि उन्होंने 'नमस्ते' की मुद्रा में अपने हाथ भी जोड़े।

A post shared by Filmfare (@filmfare) on May 19, 2017 at 2:36pm PDT

ऐश्वर्या राय का कान से एक ख़ास रिश्ता रहा है, कभी उनकी ड्रेस को लेकर उनकी खूब खिंचाई हुई तो कभी उन्होंने फ़ैन्स को दीवाना बनाया। ये 15वां साल है जब ऐश्वर्या बच्चन कान पहुंची हैं। दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत महिलाओं में से एक ऐश्वर्या राय बच्चन 70वें कान फ़िल्म समारोह में जब रेड कार्पेट पर आईं तो सबकी निगाहें उन्हीं पर रुक गई। आपको बता दें कि 2003 में ऐश्वर्या राय बच्चन पहली बार कान फ़िल्म फेस्टिवल के जूरी में शामिल हुईं थी।

Cinderella is shaking Aishwarya Rai Bachchan just toke her crown #Cannes2017 pic.twitter.com/B42DIYwN4k

ऐश्वर्या राय बच्चन के ड्रेस की सोशल मीडिया पर इस्टांग्राम से लेकर ट्विटर पर उनके फैंस के अलावा सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट से लेकर डिजाइनर तक सभी ऐश्वर्या की खूबसूरती की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। किसी ने उन्हें देखकर 'क्वीन' कहा तो किसी ने उन्हें ;बार्बी गर्ल' कहकर बुलाया। तो कुछ फैंस ने ऐश्वर्या की खूबसूरती को देखकर उन्हें 'भारतीय सिंड्रेला' तक कह दिया।

Aishwarya Rai Bachchan giving us major Cinderella vibes at the Cannes Film Festival 2017 pic.twitter.com/wRnaqHeZfY

महोत्सव में इससे पहले रेड कार्पेट पर वह यानिना कुट्योर के फूलों के डिजाइन वाले हरे रंग की गाउन में नजर आईं। वह बाद में हॉलीवुड अभिनेत्री इवा लोंगोरिया के साथ कैमरे के सामने पोज देती दिखीं, लोंगोरिया 'कैजुअल लुक' में थीं, उन्होंने ग्रे रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था।

Aishwarya Rai Bachchan. I love this woman. Finally wearing an outfit that is fit for the QUEEN she is. Magical. #Cannes2017 #Cannes pic.twitter.com/aTV6cbK9NE