बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत खराब,अस्पताल में किया भर्ती

मुंबई

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को मंगलवार शाम नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से धर्मेंद्र की हालत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। धर्मेंद्र अभी अस्पताल में ही भर्ती हैं और अपने जनरल फिजिशन डॉ. विशेष अग्रवाल और अन्य डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। जानकारी के मुताबिक, उन्हें बुधवार को डिस्चार्ज किया जा सकता है।

धर्मेंद्र की पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी स्थिति में सुधार हुआ है और जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हेमा ने धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर चिंतित लोगों को धन्यवाद भी दिया।

Just to reassure everyone concerned abt Dharamji in hospital - he is recovering well & is likely to be discharged soon. Thank u all