BMC चुनाव : रेखा से लेकर अनुष्का शर्मा तक कई बॉलीवुड सितारों ने दिया वोट

आज मुंबई में बीएमसी के चुनाव है,यह चुनाव मुंबई के लिए बेहद खास होते है क्योंकि इन्हीं चुनावों से पता चलता है कि आने वाले 5 सालों में मुंबई पर कौन राज करेगा। इन चुनावों में सबसे ज्यादा नजर बॉलीवुड सितारों पर रहेगी कि वह वोट देते है या नहीं।

सुबह साढ़े 7 बजे से मुंबई में मतदान शुरु हो चुके है। बीएमसी चुनाव इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि 20 सालों से मुंबई पर एक साथ राज कर रही शिवसेना और भाजपा इस बार अलग-अलग चुनाव लड़ रही है। बीएमसी चुुनावों की सीधी तुलना विधानसभा और लोकसभा के चुनावों से की जाती है।

इसी के बीच बॉलीवुड के कई सितारें वोट डालते हुए नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा और मशहूर निर्देशक जोया अख्तर ने बांद्रा के माउंट मेरी स्कूल में वोट दिया।

तो वहीं एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने वोट देने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए कहा कि, मैंने अपने दिन की शुुरुआत वोट देने से की है। हमारे देश के विकास के लिए वोट डालना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। तो आप भी जाएं और वोट दें।

Started my morning by casting my https://t.co/Z817hxXwb7 is our duty towards our country & its progress.Pls go out&vote #VoteKarMaharashtra pic.twitter.com/fgXGxjkEcV