बॉलीवुड सितारों के साथ ही राजनेताओं पर भी चढ़ा 'बीबर का फीवर', आलिया भट्ट, रॉबर्ट वाड्रा जैसी हस्तियां बनी दर्शक

मुंबई।

बीबर का फीवर भारत के लोगों पर ऐसा चढ़ा कि कोई भी उससे नहीं बच पाया। कल शाम बुधवार को मुंबई में जस्टिन बीबर को सुनने के लिए बॉलवुड के कई सितारों ने शिरकत की। हर कोई बीबर के रंग में रंगा नजर आया। मुंबई का डी.वाई.पाटिल स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा नजर आया। आपको बता दें कि बीबर ने पहली बार भारत में परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आए।

इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने अपने गानो से हर किसी को दीवाना बना दिया। बीबर को देखन के लिए स्टेडियम में 45 हजार से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ा। बीबर के इस शो में ना केवल उनके फैंस ने बल्कि बी-टाउन के सितारे भी यहां बीबर को सुनने के लिए पहुंचे। बीबर के कॉन्सर्ट में आलिया भट्ट, श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर, अरबाज खान, मलाइका अरोडा, अरमान मलिक, पून् ढिल्लो, सोनाली बेंद्रे, सलमान खान की बहन अर्पिता और उनके पति आयुष शर्मा, और अर्जुन रामपाल जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी जस्टिन बीबर के शो में दर्शक बन कर पहुंचे।

जहां एक तरफ जस्टिन के शो में बॉलीवुड के सितारों का तांता लगा वहीं राजनीतिक हस्तियां भी बीबर के फीवर से नहीं बच पाई। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी इस कॉन्सर्ट में आए। रॉबर्ट वाड्रा यहां अकेले नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ आए थे। रॉबर्ट वाड्रा ने शो के बाद बताया कि वहां का क्राउड बहुत अमेजिंग था उन्होंने बहुत इन्जॉय किया।

तो वहीं बोनी कपूर और श्रीदेवी के साथ पूर्व एसपी नेता अमर सिंह भी बीबर के कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे।

उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी इस शो को देखने के लिए पहुंचे थे।

इन सभी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे भी इस शो में रेड कार्पेट पर नजर आए।

रात को करीब 8.15 बजे जस्टिन ने स्टेज पर एंट्री की और लोग अपने पसंदीदा पॉपस्टार को देखकर झूम उठे। हर कोई उन्हें अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। बीबर के इस कॉन्सर्ट में मुंबई पुलिस ने स्टेडियम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 अधिकारियों के साथ 500 कर्मियों को तैनात किया गया था। 1996 में माइकल जैक्सन के मुंबई आने के 21 साल बाद जस्टिन बीबर ने भी मुंबई में अपनी ऐसी छाप छोड़ दी है जिसे लंबे वक्त तक लोग याद रखेंगे। इस कॉन्सर्ट के लिए शो में करीब 45 हजार लोगों की भीड़ जुटी थी।

