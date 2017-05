अक्षय कुमार की राह पर विवेक ओबेरॉय, शहीद CRPF जवानों के परिवारों को 25 फ्लैट्स देने का किया ऐलान

मुंबई।

बॉलीवुड के स्टार्स कभी भी अपने देश के लिए कुछ भी करने में पीछे नहीं रहते है। देर से ही सही लेकिन वह मदद के लिए आगे जरुर आते है। अक्षय कुमार और गौतम गंभीर के बाद बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय शहीद जवानों के परिवारों की मदद के लिए आगे आए है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए विवेक ओबेरॉय ने छ्त्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिवारों को महाराष्ट्र के ठाणे में 25 फ्लैट्स देने का फैसला किया है।

विवेक ओबेरॉय की कंपनी कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यह फ्लैट दिए जाएंगे। विवेक के इस काम के लिए उनकी खूब सराहना भी हो रही है। यह फ्लैट मुंबई के ठाणे में दिए जाएंगे। इसके लिए कंपनी की ओर से सीआरपीएफ को एख पत्र भी भेजा गया है। ये फ्लैट्स अलग-अलग ऑपरेशन में शहीद जवानों के परिवार वालों को मिलेंगे। खबरों के अनुसार 4 फ्लैट शहीदों के परिवारों को दिए जा चुके है और बाकी लोगों को भी जल्द ही फ्लैट दिए जाएंगे।

Vivek Oberoi's KARRM Infrastructure has donated 25 flats in Thane(Maharashtra) to families of CRPF martyrs: Statement (file pic) pic.twitter.com/shKvB8cF2I