इंडियन मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ.अब्दुल कलाम पर बन रही है बॉयोपिक,रिलीज हुआ पोस्टर

मुंबई।

ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है। अब इंडियन मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित फिल्म बन रही है। स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी सभी के लिए प्रेरणा है। ऐसे में उनकी बॉयोपिक से लोगों को कितनी प्रेरणा मिलेगी यह तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो स्व.डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी पर बनने वाली बॉयोपिक का पोस्टर रिलीज किया गया है।

इंडियन मिसाइल मैन स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम की बॉयोपिक के पहले पोस्टर को इसरो चेयरमैन एएस किरण कुमार ने लॉन्च किया। फिल्म आलोचक तरण आदर्श ने फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को ट्वीटर पर शेयर किया है। इस फिल्म को तेलुगू प्रोड्यूसर अनील सुंकारा और अभिषेक अग्रवाल बना रहे हैं। अनिल सुंकारा ने फिल्म के लिए राज चेंगप्पा द्वारा दिवंगत कलाम पर लिखी किताब के भी राइट्स खरीद लिए हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका कौन निभाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़े सितारे हो सकते है।

आपको बता दें कि इस बायोपिक में पूर्व राष्ट्रपति की उपलब्धियों और संघर्ष के दिनों को दिखाया जाएगा। कलामजी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। वह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह एक इंग्लिश फिल्म होगी। वैसे एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय नागरिक थे इसलिए उनके जीवन पर आधारित इस को को आगे अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जा सकता है। कलाम के जीवन पर बन रही इस फिल्म से देश और दुनियां को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे एक साधारण से इंसान ने सुविधा के आभाव में रहकर पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया।

