'बाहुबली 2' के क्रेज को बढ़ाने के लिए रिलीज हुई बाहुबली की 'ग्राफिक नॉवेल',जानें क्या है इसमें खास

'बाहुबली 2' बॉलीवुड की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है। हर कोई अपने सवाल कि 'कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा' का जवाब पाने के लिए 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' का इंतजार कर रहा है। इस फिल्म के मेकर्स दर्शकों में 'बाहुबली 2' के क्रेज को बरकरार रखना चाहते है। इसलिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते है। फिल्म के मेकर्स धीरे-धीरे इसके कलाकरों का लुक सामने ला रहे है। पहले इसका पोस्टर रिलीज किया गया और कुछ ही समय पहला इसका टीजर भी रिलीज किया गया है।

अब बाहुबली के निर्माताओं ने इस फिल्म का ग्राफिक नॉवेल रिलीज कर दिया है। इस ग्राफिक नॉवेल का टाइटल 'बाहुबली: बैटल ऑफ द बोल्ड' रखा गया है। नॉवेल में फिल्म के मुख्य किरदार बाहुबली और भल्लाल देव के बीच भयंकर युद्ध को दिखाया गया है। यह ग्राफिक नॉवेल अभी सिर्फ मोबाइल एप्प पर ही उपलब्ध है। कुछ दिनों बाद इसे रीजनल भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। सूत्रों से पता चला है कि 'बाहुबली 2' के ट्रेलर को निर्देशक एसएस राजामौली मार्च के दूसरे हफ्ते में रिलीज करेंगे।

