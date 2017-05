बाबा गुरुमीत राम रहीम ने 20,000 भक्तों के साथ मिलकर 'एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज कराया अनोखा रिकॉर्ड

नई दिल्ली।

डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जो भी करते है उनके भक्त उसे फॉलो करते है। बाबा राम रहीम जो भी करते है उनके अपने एक अलग और जरा हटके अंदाज से करते है। फिर चाहे वह हर 3 महिने में उनकी आने वाली फिल्में हो या फिर अपने नाम करते धड़ाधड़ रिकॉर्ड।

बाबा राम रहीम की फिल्म 'जट्टू इंजीनियर' रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में बाबा पहली बार कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। बुधवार को रिलीज से पहले बाबा ने अपने भक्तों के लिए फिल्म का प्रीमियर रखा। इस फिल्म में भी बाप-बेटी की जोड़ी देखने को मिलेगी। यानी संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह इन्सां और उनकी पुत्री हन्नीप्रीत इन्सां एक बार फिर अपने दर्शकों के बीच होंगे। बाप-बेटी की जोड़ी के निर्देशन, अभिनय में बनी कॉमेडी फिल्म 'जट्टू इंजीनियर' 19 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है।

आईटीओ स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस फिल्म का प्रीमियर आयोजित किया गया। इस मौके पर भी बाबा ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म के प्रीमियर के मौके पर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया। जहां बाबा और उनके 20,000 भक्तों ने एक साथ गाय का दूध पीकर 'एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में अपना नाम दर्ज कराया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह गाय का दूध पीया हो।

Asia Book of Record was made with 19000 persons had cow milk party on the launch of #JattuEngineer in presence of Shri @Gurmeetramrahim ji pic.twitter.com/rEHgb95dhr