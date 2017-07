B'day Special: 58 साल के हुए संजय दत्त,'खलनायक' नहीं अब 'मुन्नाभाई' बनकर करना चाहते है लोगों के दिलों पर राज

मुंबई।

बॉलीवुड में संजय दत्त का नाम उन गिने चुने अभिनेताओं में शुमार किया जाता है ,जिन्होंने लगभग तीन दशक से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल में आज भी एक खास मुकाम बना रखा है। संजय दत्त को फिल्म इंडस्ट्री में आये लगभग तीन दशक बीत चुके है लेकिन इसके बाद भी वह हर फिल्म से अभिनय के नये शिखर को छूते जा रहे है और काम के प्रति उनका समर्पण बरकरार है। संजय दत्त अपनी हर नई फिल्म को अपनी पहली फिल्म मानते है। इसी कारण वह अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं होते और यही वजह है कि उनकी मांग आज भी बरकरार है।

Here's wishing you a very Happy Birthday, we all love you Baba. Have a great year ahead. #BABAISBACK @duttsanjay pic.twitter.com/6qEhjq7uLG