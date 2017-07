Trailer: सामने आ गई आयुष्मान,कृति और राजकुमार राव की मजेदार 'बरेली की बर्फी', कॉमेडी का जबरदस्त डोज है ये तिकड़ी

मुंबई।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन पिछले दिनों एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से अपने रिश्तों को लेकर काफी सुर्खियों में रही थी। सुशांत और कृति की हाल ही में फिल्म राबता भी रिलीज हुई थी, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन फिल्म में कृति और सुशांत की कैमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। एक्ट्रेस कृति सेनन इस बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार अपने रिलेशनशिप की खबरों को लेकर नहीं बल्कि अपनी नई फिल्म को लेकर, जिसका ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है।

जी हां, हम बात कर रहे है कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म 'बरेली की बर्फी' की। जिसका पहला टीजर पोस्टर कल मंगलवार को रिलीज किया गया था। अब फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में कृति सेनन के अलावा आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले है। फिल्म के टीजर पोस्टर के रिलीज होने के बाद से ही फैंस में ट्रेलर को देखने की बेसब्री और भी ज्यादा बढ़ गई थी।कृति सेनन के अभिनय से सजी आगामी फिल्म 'बरेली की बर्फी' में कृति एक छोटे से शहर की लड़की बिट्टी की भूमिका में हैं जो बड़े सपने देखती है, ब्रेक डांस की शौकीन है, अंग्रेजी फिल्में देखती है और अपनी वर्जिनिटी के बारे में बात करने से कतराती नहीं है।

