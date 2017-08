Trailer: डबल मीनिंग जोक्स और एडल्ट कंटेंट की भरमार है आयुष्मान और भूमि की फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' का ट्रेलर

मुंबई।

बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना की जोड़ी 2 साल बाद एक बार फिर से ऑडियंस को फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' के जरिए एंटरटेन करने को तैयार है। भूमि ने अपने करियर की पहली फिल्‍म 'दम लगा के हइशा' आयुष्‍मान के साथ की थी। अब उनके करियर की तीसरी फिल्‍म 'शुभ मंगल सावधान' भी आयुष्‍मान के साथ है। जी हां, आयुष्मान और भूमि एक बार फिर फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' से बड़े पर्दे पर सबका दिल जीतने को तैयार हैं।

अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की शानदार केमिस्ट्री एक बार फिर फिल्म स्क्रीन पर दिखाई देगी। इस फिल्म का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर बेहद मजेदार है लेकिन इसे देख आपको हंसी कम और कंफ्यूजन ज्यादा होगा। फिल्म का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडियन अरेंज्ड मैरिज सिस्टम पर बनी इस फिल्म में बहुत ही गंभीर मुद्दे को हंसी-मजाक में दिखाया गया है। आयुष्मान के किरदार का नाम मुदित है और भूमि के किरदार का नाम सुगंधा। फिल्म में मुदित और सुगंधा की दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी। भूमि ने इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, 'मैं और मुदित आ गए हैं इस शुभ घड़ी में सब सावधान रहना, सब बहुत ही मंगल होने वाला है।'

