अभिनेत्री बिदिशा बेजबरुआ ने किया सुसाइड,पति हुआ गिरफ्तार तो सुर्खियों में क्यों आई रणबीर-कैटरीना की 'जग्गा जासूस'

मुंबई।

असम की 30 वर्षीय लोकप्रिय आसामी एक्ट्रेस और गायिका बिदिशा बेजबरुआ का गुरुग्राम स्थि‍त उनके घर में पंखे से लटका हुआ उनका शव मिला है। रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने खुदकुशी की है लेकिन इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस को उनके घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा बिदिशा एक कमाल की डांसर भी थीं। उन्होंने कई नेशनल स्टेज पर परफॉर्म किया था।

बिदिशा ने सोमवार को गुरुग्राम के पॉश इलाके में स्थित सुशांत लोक इलाके के सेक्टर 43 में अपने घर में फांसी लगाई थी। बिदिशा टेलीविजन की एक जानी-मानी शख्सियत थीं और वह कई टीवी शोज को होस्ट भी कर चुकी है। खबरों की मानें तो बिदिशा बेजबरुआ के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि बेटी की आत्महत्या का कारण उसके पति का दूसरा अफेयर है। सूत्रों के मुताबिक उनकी पारिवारिक जिंदगी में कुछ दिक्कत थी। आपको बता दें कि बिदिशा ने साल 2016 में गुजरात के रहने वाले नीशीत झा से शादी की थी। उन्होंने यह आवास हाल ही में किराये पर लिया था।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) दीपक सहारन ने बताया,अभिनेत्री के पिता ने उनको सूचित किया कि वह फोन नहीं रिसीव कर रही हैं। सहारन ने बताया, "उसके पिता को कुछ अनहोनी की आशंका हो गई थी क्योंकि वह सोमवार शाम से फोन नहीं रिसीव कर रही थी। उन्होंने पुलिस से संपर्क कर उसका स्थानीय पता साझा किया।ज्ज् उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने मुख्य द्वार को अंदर से बंद पाया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो उसे पंखे से लटका हुआ पाया।"

Assamese actor and singer Bidisha Bezbaruah alleged suicide case: Husband Nisheet has been arrested by Gurugram Police pic.twitter.com/9ZyaLQ6Phu