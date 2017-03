अनुष्का ने ऑस्कर के जरिए किया फिल्म 'फिल्लौरी' का प्रमोशन

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने ऑस्कर के 89वें संस्करण के बेस्ट फिल्म फियास्को पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके जरिए उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'फिलौरी' का प्रचार किया।

.@AnushkaSharma was at #oscars2017. See her pic at Academy Awardshttps://t.co/o6km7H7WVv pic.twitter.com/sHNiS1DfgN