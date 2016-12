अनिल कपूर के न्यू हेयरस्टाइल को किस डायरेक्टर ने नहीं दी हरी झंडी,जानें

मुंबई

अभिनेता अनिल कपूर ने पिछले दिनों अपने नए हेयरस्टाइल के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक सेल्फी पोस्ट की थी। अनिल की इस सेल्फी को लोगों ने जहां खूब पसंद किया वहीं उनके नए लुक को लेकर सोशल मिडिया में जमकर जोक्स भी बनाये गए। एक अवॉर्ड समारोह में पहुंचे अनिल कपूर से जब उनके इस नए लुक के बारे में पूछा गया तब अनिल ने बताया की वैसे तो इस नए हेयरस्टाइल का प्रयोग एक फिल्म के लिए किया था, लेकिन लुक को लेकर किया गया मेरा यह प्रयोग मेरे निर्देशक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।

Life's too short to have boring hair! Trying a new look this December completed from my bucket list! On my way to the #ipoy2016 awards!! pic.twitter.com/YvhTClBvGa