IPL की 'एक्सट्रा इनिंग्स' में जारी हुआ 'मुबारकां' का पोस्टर, पहली बार साथ नजर आएंगे चाचा-भतीजा, अनिल और अर्जुन कपूर

बॉलीवुड में चाचा भतीजावाद कितना सही साबित होता है या नहीं, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बॉलीवुड में जल्द ही बड़े पर्दे पर चाचा और भतीजे की धमाकेदार जोड़ी की एंट्री होने वाली है। इस बात का अंदाजा फिल्म के पोस्टर से लगाया जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे है अर्जुन कपूर और अनिल कपूूर की। ये दोनों चाचा-भतीजे की जोड़ी जल्द ही फिल्म 'मुबारकां' में नजर आने वाली है।

बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म 'मुबारकां' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस फिल्म का पहला पोस्टर 21 मई को आईपीएल के फाइनल के दौरान क्रिकेट पर आधारित टॉक शो 'एक्स्ट्रा इनिंग्स' में जारी किया गया। फिल्म के निर्देशक अनीस बज्मी के अनुसार, "क्रिकेट और फिल्मों को देश में लोग बहुत पसंद करते है। तो ऐसे में दुनियाभर में दर्शकों को मुबारकां की पहली झलक दिखाने के लिए आईपीएल से बेहतर मंच और IPL के फाइनल से बेहतर मौका क्या हो सकता है।"

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श, अनिल कपूर औऱ अर्जुन कपूर नेे बाद में इस पोस्टर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। पोस्टर देखकर कहा जा सकता है कि यह फिल्म एक पॉवर पैक एंटरटेनमेंट फिल्म होगी। जिसमें ट्रिपल A..अनीस बज्मी,अनिल कपूर और अर्जुन कपूर मस्ती और धमाल का मसाला भरेंगे। इस फिल्म में अर्जुन के रियल लाइफ चाचा अनिल कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म में भी अर्जुन औऱ अनिल चाचा-भतीजे की भूमिका में ही नजर आएंगे। जबकि अर्जुन कपूर दो जुड़वे भाई चरण और करण की भूमिका निभाएंगे। फिल्म में इलियाना डी क्रूज औऱ अथिया शेट्टी भी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होगी।

