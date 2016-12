कौनसी खबर पर भड़की सोनम कपूर और क्यों कि ऐसी डिमांड, जानें ?

मुंबई

ख़बरों की दुनिया में इन दिनों सोनम कपूर ने खूब सुर्खियां बटोरीं हैं मगर, इन्हीं सुर्ख़ियों से परेशान सोनम ने अपनी टीम की ले ली है क्लास! हाल ही में अपने लिंकप्स के बारे में छप रही ख़बरों से सोनम बहुत नाराज़ है और अब उन्होंने अपनी पब्लिसिस्ट टीम को इन ख़बरों को ऑफ-एयर करवाने की डिमांड की है।

















दरअसल, पिछले कुछ दिनों से बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ सोनम के लिंकप्स की ख़बरें ख़लबली मचा रही हैं। हर जगह लोग सोनम कपूर को इस बारे में सवाल कर रहें हैं और उनके जवाब में भले हां हो या ना, ख़बरों में मिर्चा-मसाला डाल कर उसे ऑनलाइन परोसा जा रहा है। हालाँकि, सोनम हर बार इन सवालों का अटपटा जवाब देकर सभी को असमंजस में भी डाल रही है।













सुना है सोनम अपनी ज़िन्दगी को खुली क़िताब की तरह पेश नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि वो उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल होना चाहतीं हैं जिनकी पर्सनल लाइफ पर्दे में रहती है। जहाँ एक तरफ सोनम आनंद के साथ अपने रिलेशन की ख़बरों पर पर्दा डालना चाहतीं हैं वहीँ उनके दोस्त और करीबी आनंद के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। उदहारण के तौर पर, हाल ही में अनिल कपूर के बर्थडे पार्टी से संजय कपूर ने यह तस्वीर इन्स्टा की है जिसमें आनंद आहूजा भी शामिल है।