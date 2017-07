अमिताभ के नोटिस पर कुमार विश्वास का जवाब- हरिवंश राय की कविता से आए 32 रुपए, भेज रहा हूं

मुंबई।

अमिताभ बच्चन ने कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास को नोटिस भेजा है। दरअसल, कुमार विश्वास ने अमिताभ के पिता कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता गाई और उसे यूट्यूब पर अपलोड किया था। जिसे लेकर अमिताभ बच्चन ने कुमार को ट्वीट किया था। इसमें अमिताभ ने लिखा था कि वो कॉपीराइट मामले के चलते कुमार विश्वास को लीगल नोटिस भेजेंगे।

अमिताभ ने किया ट्वीट.....

10 जुलाई को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा कि ये कॉपीराइट उल्लंघन का मामला है। और लीगल डिपार्टमेंट इस पर कानूनी कार्यवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक, कुमार विश्वास द्वारा पोस्ट की गई कविता अमिताभ बच्चन इतना नाराज थे कि वह अपना कॉपीराइट केस वापस लेना नहीं चाहते थे।

T1738- @SrBachchan Need Ka Nirman~ #HRB !! Listen in melodious voice of @DrKumarVishwas #Tarpan4 !! https://t.co/eV9YefwwoK RT if u love it pic.twitter.com/rcFMLAmZLm

विश्वास का अमिताभ को जवाब...

जिसके बाद आप नेता कुमार विश्वास ने महानायक बच्चन पर पलटवार करते हुए लिखा कि सभी कवियों के परिवार की ओर से मुझे इसके लिए तारीफ मिली लेकिन आपसे नोटिस मिला। साथ ही कहा कि बाबूजी को श्रद्धांजलि देने वाले ट्वीट डिलीट कर रहा हूं। और कविता के जरिए 32 रुपए की कमाई हुई है, जिसे आपके पास भेज रहा हूं।

Rcvd appreciation frm all poet's family but Notice frm you Sir.Deleting the Tribute video to Babuji.Sending earned Rs 32 as demanded.Pranam