कुमार विश्वास के '32 रुपए भेज रहा हूं' पर अमिताभ बच्चन का पलटवार, 'दिमाग एक App है, इसका उपयोग करें'

मुंबई।

अमिताभ बच्चन भले ही खुद को और अपने पूरे परिवार को कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रखते हो लेकिन जब बात उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की आई तो उन्होंने विवादों की चिंता किए बिना अपनी आवाज उठाई। हर मामले पर और विवाद पर हमेशा चुप रहने वाले और सधी हुई प्रतिक्रिया देने वाले अमिताभ बच्चन ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को कॉपीराइट के उल्लंघन को लेकर लीगल नोटिस भेजा था।

दरअसल, कुमार विश्वास ने अमिताभ के पिता कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता 'नीड़ का निर्माण' गाई और उसे यूट्यूब पर अपलोड भी किया था। कुमार विश्वास की इस हरकत के बाद अमिताभ बच्चन इतना नाराज थे कि वह कॉपीराइट का केस भी वापिस नहीं लेना चाहते थे। इस पूरे मामले में अमिताभ ने 10 जुलाई को ट्वीट कर लिखा,"ये कॉपीराइट उल्लंघन का मामला है और लीगल डिपार्टमेंट इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी।"

Rcvd appreciation frm all poet's family but Notice frm you Sir.Deleting the Tribute video to Babuji.Sending earned Rs 32 as demanded.Pranam https://t.co/wzq22TZnzf

कुमार यूट्यूब पर 'तर्पण' नाम से अपने वीडियो शेयर करते हैं। उन्‍होंने बीते 8 जुलाई को इस कविता को शेयर किया था. हालांकि कुमार विश्वास द्वारा इस कविता को शेयर करते हुए बकायदा हरिवंश राय बच्चन को क्रेडिट भी दिया था। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन द्वारा लीगल नोटिस भेजे जाने के जवाब में कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा, "सभी कवियों के परिवार की ओर से मुझे इसके लिए तारीफ मिली लेकिन आपसे नोटिस मिला। साथ ही कहा कि बाबूजी को श्रद्धांजलि देने वाले ट्वीट डिलीट कर रहा हूं। और कविता के जरिए 32 रुपए की कमाई हुई है, जिसे आपके पास भेज रहा हूं।"

T 2483 -" May be if we tell some people that brain is an App, they will start using it."~ pic.twitter.com/eXYyDfuNB0