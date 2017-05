102 साल के अमिताभ बच्चन 75 की उम्र के ऋषि कपूर के बनेंगे पिता,बड़े पर्दे पर फिर आएंगे साथ नजर

मुंबई।

फिल्म 'अमर अकबर एन्थोनी' बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। अकबर और एन्थोनी की यहीं जोड़ी एक बार फिर से बड़ा पर्दे पर दर्शकों के दिलों पर राज करने आ रही है। जी हा, बहुत समय बाद अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देेंगे।

अमिताभ और ऋषि फिल्म '102 नॉट आउट' में साथ नजर आने वाले है। यह फिल्म गुजराती राइटर-डायरेक्टर सौम्या जोशी के नाटक '102 नॉट आउट' पर बन रही है। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म में अमिताभ 102 साल के व्यक्ति के किरादर में है और ऋषि कपूर 75 साल की उम्र में अमिताभ के बेटे के रोल में नजर आएंगे।

#102NotOut features Amitabh as a 102-year-old and Rishi as his 75-year-old son... Based on Saumya Joshi’s Gujarati play by the same name.