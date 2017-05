बॉलीवुड के शंहशाह अमिताभ बच्चन के फैंस ने उन्हें बनाया 'भगवान', कद से भी ऊंची प्रतिमा को किया मंदिर में स्थापित

मुंबई

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस की कोई कमी नहीं है। उनके फैंस दुनिया के हर कोने में है। बॉलीवुड के शंहशाह के फैंस फनके लिए अपनी दीवानगी और सम्मान दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते है। इस शुक्रवार को सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की फिल्म 'सरकार-3' रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में एक बार फिर अमिताभ का एंग्री मैन वाला अवतार नजर आ रहा है। 'सरकार-3' की रिलीज के साथ ही उनके फैंस ने उन्हें एक नायाब गिफ्ट दिया है।

जस्टिन बीबर को देख बच्चों ने कहा यो यो हनी सिंह, वीडियो वायरल



अमिताभ बच्चन के फैंस ने उन्हें इस तोहफे के जरिए भगवान का दर्जा दिया है। यह तोहफा अमिताभ के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान और खुशखबरी है। फिल्म की रिलीज के साथ ही उनके फैंस के एक संघ ने ऑल बंगाल अमिताभ बच्चन फैंस एसोसिएशन ने एक मंदिर में उनकी एक आदमकद प्रतिमा स्थापित की। यह प्रतिमा अमिताभ बच्चन के असल कद से भी ऊंची है। यह प्रतिमा सुब्रत बोस ने बनवाई है। प्रतिमा को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसे अमिताभ के कद से बड़ी बनाई गई है।

T 1681 - The Legend @srbachchan 's Statue unveiled in Kolkata by ABFA Kolkata team . @sanjay_patodiya pic.twitter.com/8FARzbYcRr