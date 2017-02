राम गोपाल वर्मा की 'सरकार 3' का पहला पोस्टर जारी, अमिताभ का नजर आया अलग अंदाज

राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'सरकार 3' का पहला लुक सामने आ गया है। सरकार 3 में अमिताभ बच्चन के एंग्री लुक को एक बार फिर से देखा जा सकता है और यहीं इस फिल्म के पहले पोस्टर में भी नजर आ रहा है। 'सरकार 3' के पोस्टर में अमिताभ बच्चन के साथ मनोज बाजपेयी, यामी गौतम, अमित साध और जैकी श्रॉफ भी नजर आ रहे है।

T 1607 - #Sarkar3 is coming soon! Get ready guys for another thriller!! RT if u can't wait for 7th April !! @SrBachchan #Sarkar3Poster pic.twitter.com/P9wu4AuHFr